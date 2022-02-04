В России на самые важные продукты запретят наценку выше 5%

Предложенные меры не приведу к снижению цен, так как являются нерыночными, считают эксперты. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Предложенные меры не приведу к снижению цен, так как являются нерыночными, считают эксперты. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Минсельхоз России, Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые торговая наценка не поднимется выше 5%.

Речь идет о социально значимых продуктах. В соответствующий список могут войти капуста, свекла, картофель, морковь, лук, молочная продукция, сахар и хлебобулочные изделия, сообщил «Коммерсантъ».

Максимальная торговая наценка будет действовать до первого июля 2022 года (до начала нового сельхозсезона).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Подорожать должны наиболее популярные позиции в супермаркетах. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов.