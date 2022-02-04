Петербуржец надругался над школьницей в подземном переходе

В Калининском районе Петербурга мужчина приставал к школьнице. Девочка оказалась без защиты в подземном переходе.

Во вторник, 1 февраля, в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что утром подземном переходе на Токсовском шоссе неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 числа по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители проводят проверку случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 января в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что по дороге от железнодорожного вокзала до садоводства неизвестный, применив физическую силу, изнасиловал её внучку. В этот же день пострадавшая обратилась в больницу. К счастью, в ходе осмотра гинекологической патологии обнаружено не было, повреждений наружных половых органов также нет.