В Петербурге пенсионерка отдала свои сбережения «брокерам»

В Красносельском районе Петербурга пенсионерка стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 3 февраля в полицию обратилась женщина 1952 года рождения, проживающая в Красном Селе. По ее словам, в Сети она увидела рекламу брокерского сайта Fastava и зарегистрировалась на нем, после чего на ее мобильный телефон стал звонить неизвестный мужчина, представившийся персональным брокером, и, под предлогом легкого заработка, убедил доверчивую пенсионерку перевести денежные средства в размере 171 701 рубль на неизвестный счет.

Материальный ущерб составил 170 701 рубль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.