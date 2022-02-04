В ПФР рассказали о новой выплате для россиян в возрасте 55 и 60 лет

Узнать о наличии у себя накоплений россияне могут в личном кабинете на официальном сайте фонда. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Узнать о наличии у себя накоплений россияне могут в личном кабинете на официальном сайте фонда. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В пенсионном Фонде России рассказали о том, какие граждане имеют возможность досрочного выхода на пенсию при определенных условиях. Речь идет об оформлении накопительной пенсии.

Специалисты отмечают, что о такой возможности многие россияне и не догадываются. Однако данный вид пенсии доступен гражданам уже по достижении прежнего пенсионного возраста.

Как сообщил PRIMPRESS, такая мера касается женщин, которым за 55 лет, и мужчин в возрасте от 60 лет. По условиям они также должны выйти на пенсию по дореформенным правилам. Для тех граждан, кто выходит на пенсию досрочно, средства из пенсионных накоплений можно оформить вместе со страховой пенсией.

В ПФР отметили, что узнать о наличии у себя накоплений россияне могут в личном кабинете на официальном сайте фонда. В случае формирования накоплений, для получения денежных средств необходимо подать заявление в Пенсионный Фонд через сайт ведомства или портал «Государственные услуги». В случае нахождения накоплений в негосударственном фонде, обратиться за выплатой необходимо туда.

Выплату могут переводить в виде ежемесячной доплаты к текущей пенсии либо в виде единовременной выплаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские пенсионеры ощутят повышение пенсий только в апреле. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному обеспечению. По плану показатель индексации должен был составить 7,7 процента. Но на деле индексация будет еще выше.

Как рассказала эксперт, решение принято после соответствующих поручений президента Владимира Путина. Бессараб также напомнила, что ранее правительство поручило пересмотреть размер оплаты труда и прожиточный минимум. То же коснулось и с социальных пенсий. Таким образом удалось смягчить удар для россиян от резкого роста цен.

Напомним, для повышения процентной ставки индексации до 8,6% пришлось внести изменения и поправки в несколько законов федерального уровня, например, «О государственном пенсионном обеспечении», а также в уставной акт «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения пенсий».