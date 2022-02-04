Известный лама рассказал, как не стать жертвой манипуляций коучей

В целом лама не имеет ничего против разнообразия предлагаемых людям методов работы над собой, но лежащие в их основе методы и мотивация их создания вызывают у него множество вопросов. Фото: Pixabay

В целом лама не имеет ничего против разнообразия предлагаемых людям методов работы над собой, но лежащие в их основе методы и мотивация их создания вызывают у него множество вопросов. Фото: Pixabay

Важно соблюдать осторожность, когда коучи используют духовность в собственных корыстных интересах. Об этом предупредил почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, тренинги и марафоны, предлагаемые разными коммерческими компаниями или частными лицами, не имеют ничего общего с духовностью. Ринпоче подчеркнул, что подобные действия нанесут ущерб философским истинам духовных традиций, а также не имеют ничего общего с религией.

Как сообщили я «РИА Новости», представитель Далай-ламы заявил, что подобные методы обучения «вряд ли когда-либо смогут составить конкуренцию духовности». Он добавил, что при этом не имеет ничего против разнообразия предлагаемых людям методов работы над собой, ведь тренировка ума, по его мнению, очень важно. Однако главной ценностью данного метода должна оставаться чистая мотивация, а не корыстность.

Известный лама напомнил, что в период пандемии, когда люди во всем мире испытывали финансовые трудности и были вынуждены выживать, находились те, кто прибегал к обманных схемам заработка. Некоторые вводили в заблуждение своих родных и близких, предлагая «авторскую методику».

Ринпоче также убежден, что для того, чтобы обучать других, человек должен иметь высшее образование в соответствующей области, диплом учреждения, имеющего государственную аккредитацию.

«Они могут превратить свое имя в модный бренд, но это не значит, что качество их преподавания будет на высоком уровне», — заключил лама.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о распространенных приемах манипуляторов. Психолог обратила внимание на то, что только в состоянии «Взрослого» человек может трезво оценить обстановку и размышлять логически. Поэтому цель манипулятора обычно сводится к тому, чтобы ввести человека в два других состояния. Чтобы зацепить состояние «Ребенка» манипулятор будет прибегать к ложным обвинениям и нападкам. Для того, чтобы ввести собеседника в состояние «Родителя», манипулятор начнет давить на жалость, чтобы получить желаемое.