Как менялся трафик в метро двух столиц из-за распространения омикрона

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, на основе технологий big data проанализировал динамику трафика в Петербургском метрополитене из-за введения ограничений и роста числа заболевших. За январь количество абонентов в метро уменьшилось на 17%. В то же время в Москве всего за неделю после призыва столичных властей перевести максимум сотрудников на удаленку число пассажиров среди клиентов Tele2 сократилось на 15%.

В Санкт-Петербурге режим ограничений был введен 2 января и усилен 28 числа запретом для несовершеннолетних на посещение культурно-развлекательных и спортивных объектов. 18 января мэр Москвы подписал указ о продлении режима дистанционной работы для 30% сотрудников из-за распространения омикрона. Tele2 проанализировала, как изменился трафик в петербургском и московском метро после нововведений.

При оценке уникальных пользователей выяснилось, что число пассажиров петербургского метро среди клиентов Tele2 сократилось в январе на 17% в сравнении с декабрем 2021 года. В понедельном срезе число абонентов в подземке максимально снизилось на четвертой неделе месяца (24-30 января) и составило 8% против третьей январской недели (17-23 января). Наибольшее сокращение отмечено на Правобережной (оранжевой) ветке. В сравнении с аналогичной неделей декабря пассажиропоток снизился на 15%. Интернет-активность в питерской подземке за полный январь сократилась на 8%. Сравнение неделя к неделе показывает, что 24-30 января дата-трафик в петербургском метро снизился на 5% по сравнению с показателем недели с 17 по 23 января.

Данные по Москве аналогичны: 24-30 января число клиентов Tele2 в метро сократилось на 15%, а общий дата-трафик снизился на 4% по сравнению с периодом 17-23 января. Это заметно на всех линиях, однако наибольшее снижение интернет-активности зафиксировано на Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой ветках. Наименьшее падение трафика отмечено на Филевской и Арбатско-Покровской линиях. В сравнении с аналогичной неделей декабря использование дата-услуг сократилось на 11%. При этом анализ показывает, что в целом по Москве и области дата-трафик даже показал положительную динамику на уровне 1,1%.

Любопытно, что в течение 2021 года трафик в метро увеличивался экспоненциально. В первом месяце 2022 года потребление мобильного интернета в столичной подземке выросло на рекордные 73% в сравнении год к году.