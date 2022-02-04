Телеканал «ЛенТВ24» теперь на медиаплатформе «Смотрим»

Теперь за эфиром регионального телеканала следить через онлайн-сервис «Смотрим». Фото: Pixabay

Теперь за эфиром регионального телеканала следить через онлайн-сервис «Смотрим». Фото: Pixabay

Телеканал Ленинградской области ЛенТВ24 появился на онлайн-платформе «Смотрим». Сервис позволяет следить за эфиром на сайте или через приложение на смартфоне.

Теперь за эфиром регионального телеканала следить через онлайн-сервис «Смотрим» при помощи компьютера или мобильных устройств, сообщает Online47.ru.

«Смотрим» — российская мультимедийная платформа, разработанная крупнейшим государственным медиахолдингом «ВГТРК». Она включает в себя крупные федеральные и региональные телеканалы, а также известные радиостанции. Бесплатное мобильное приложение доступно для пользователей Android и iOS.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области 14 октября прекратилось аналоговое вещание. Регион полностью перешел на цифровое телевидение. Наряду с этим переход на цифровое телевещание завершили двадцать регионов России.