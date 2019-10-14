Ленобласть полностью перешла на цифровое телевидение

В Ленинградской области 14 октября прекратилось аналоговое вещание. Регион полностью перешел на цифровое телевидение.

Наряду с этим переход на цифровое телевещание завершили двадцать регионов России. Сеть включает бесплатный набор из 20 телеканалов, некоторые из них прежде были доступны только в платных пакетах.

«20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве теперь доступны 99,4% жителей региона, причем даже в таких отдаленных населенных пунктах, где прежде были доступны не более четырех аналоговых», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Остальные каналы можно подключить через спутник. Настроить приставки и оборудование жителям помогают около 600 волонтеров.

О переходе на цифровое телевещание информируют в прямом эфире. На частотах прежних каналов выводятся сообщения о необходимости сменить телесигнал. Транслировать заставку будут в течение недели.

При этом региональные телеканалы продолжат аналоговое вещание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льготники получат 3 тыс. рублей на покупку антенн и приставок для перехода на цифровое телевещания. Выплата предоставляется до 31 декабря 2019 года.