«Муж сознался в убийстве»: тело «Мисс Кузбасс-2010» обнаружили на территории Новой Москвы

Тело убитой «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой было обнаружено следователями и криминалистами в Новой Москве.

Муж Ксении Сапожниковой признался в убийстве своей жены, тело которой было найден в пятницу, 4 февраля, на территории лесопарка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

В настоящий момент расследование убийства Ксении Сапожковой продолжается. Муж убитой благодаря тактике следствия и доказательствам признал свою вину.

Раньше мужчина сам заявил о пропаже своей жены. По его словам, Сапожникова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, но связь с ней прервалась только недавно. После проверки правоохранителями истории передвижения женщины выяснилось, что страну она не покидала. Все были уверены, что она уехала в Дубай, потому что, вероятно, супругу несколько месяцев от ее имени вел Instagram-аккаунт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Щербинский суд Москвы арестовал подозреваемого в деле об убийстве Ксении Сапожковой, она же — «Мисс Кузбас-2010». Им оказался муж убитой.