Мужчина из Турции больше года сидит на карантине из-за 78 положительных тестов на COVID-19

Мужчина из Турции больше года сидит на карантине из-за 78 положительных тестов на COVID-19
56-летний мужчина из Стамбула впервые заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Фото: pixabay

Житель турецкого Стамбула вот уже 14 месяцев находится на карантине из-за тестов на коронавирус, которые постоянно показывают положительный результат.

Как сообщает телеканал A Haber, 56-летний мужчина впервые заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. После выписки из больницы он так и не получил ни единого отрицательного результата на COVID-19. За последние 14 месяцев ему пришло уже 78 положительных ответов подряд. Все это время он не может выйти из дома, встретиться с родными. Он живет один и обратился за помощью к властям.

Мужчина болеет лейкемией, три года назад ему успешно пересадили костный мозг. Врачи связывают его продолжительный коронавирус со слабой на фоне онкологии иммунной системой. Все эти 14 месяцев он принимает лекарства, чтобы поддерживать свою жизнь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог рассказал, спасают ли медицинские маски от «омикрона».

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