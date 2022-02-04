Мужчина из Турции больше года сидит на карантине из-за 78 положительных тестов на COVID-19

Житель турецкого Стамбула вот уже 14 месяцев находится на карантине из-за тестов на коронавирус, которые постоянно показывают положительный результат.

Как сообщает телеканал A Haber, 56-летний мужчина впервые заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. После выписки из больницы он так и не получил ни единого отрицательного результата на COVID-19. За последние 14 месяцев ему пришло уже 78 положительных ответов подряд. Все это время он не может выйти из дома, встретиться с родными. Он живет один и обратился за помощью к властям.

Мужчина болеет лейкемией, три года назад ему успешно пересадили костный мозг. Врачи связывают его продолжительный коронавирус со слабой на фоне онкологии иммунной системой. Все эти 14 месяцев он принимает лекарства, чтобы поддерживать свою жизнь.

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