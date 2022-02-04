Роскомнадзор готовит ограничения против YouTube за блокировку российских СМИ

Роскомнадзор собирается ввести экономические ограничения против видеохостинга YouTube из-за блокировки каналов российских СМИ.

Как сообщают «Известия», ведомство готовит экономические меры против сервиса. Ограничения будут предусмотрены законом деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ. В частности, РКН может запретить размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничить платежи и денежные переводы.

YouTube в последние месяцы заблокировал несколько аккаунтов российских СМИ, в том числе новый канал Russia Today на немецком языке — RT auf Sendung, «Русского радио», а также канал группы «Земляне». Согласно официально озвученной причине, блокировка была вызвана нарушением нор сообщества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор требует от Facebook разблокировки страницы делегации России на переговорах в Вене.