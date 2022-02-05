В субботу в Пулково нет задержанных рейсов

В субботу, 5 февраля, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Причины задержек не указываются.

Накануне в Пулково с вылетом задержали один самолет. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Астрахани.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом.