В Польше рассказали о «плане» России по запуску «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

«Газпром» может получить монопольное право на использование «Северного потока — 2», если в Европу придут морозы. Такое мнение выразил в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Он отметил, что сложность ситуации заключается в отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах.

«Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», — считает Кублик

По его словам, Москва попытается использовать «внезапный кризис» на европейском энергетическом рынке «в своих целях».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».