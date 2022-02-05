Петербуржцев предупредили о гололедице в субботу

Петербуржцев предупредили о гололедице в субботу
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 5 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в субботу, утром в городе выпадет снег. Днем столбики термометров покажут -4…-6 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный. На дорогах наблюдается гололедица, местами снежные заносы, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.

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