Мигрантка обокрала пенсионера в Петроградском районе

Мигрантка обокрала пенсионера в Петроградском районе
Пенсионер лишился крупной суммы. Фото: pixabay

В Петроградском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 2 января в полицию обратился 80-летний пенсионер. По его словам, малознакомая женщина, находясь у него в гостях в квартире дома 11 по улице Большая Пушкарская, похитила у него 370 тысяч рублей, мобильный телефон и косметику из его квартиры. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В пятницу, 4 февраля у дома 40 по Пулковскому шоссе полицейские задержали 52-летнюю неработающую гражданку восточноевропейского государства, ранее судимую за кражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.

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