Злоумышленник разбил иконы и вынес пожертвования из храма на Фермском шоссе

Злоумышленник разбил иконы и вынес пожертвования из храма на Фермском шоссе
Злоумышленник пробрался в церковь через задний ход. Фото: Pixabay

В Приморском районе полицейские разыскивают злоумышленника, который ограбил храм на Фермском шоссе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 февраля в полицию Приморского района от 66-летней женщины, работающей бухгалтером в храме на улице Планерной, поступило сообщение о краже. Выяснилось, что злоумышленник пробрался в церковь через задний ход. Убедившись, что никого нет, он принялся разбивать иконы и забирать ювелирные украшения.

Перечень похищенного и сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Колпинский районный суд прекратил уголовное дело о грабеже в храме святого Александра Невского.


 

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