Циклон «Квина» под руку с метелями и плотными облаками будет царствовать в Петербурге 5 февраля

Циклон &#171;Квина&#187; под руку с метелями и плотными облаками будет царствовать в Петербурге 5 февраля
Циклон "Квина" под руку с метелями и плотными облаками будет царствовать в Петербурге 5 февраля. Фото: pixabay

В Северную столицу царской походкой входит североатлантический циклон «Квина», который прибывает с севера Скандинавии. Он принесет в город теплый атмосферный фронт с плотными облаками и метелями.

Циклон назвали «Квина» немецкие специалисты. Об этом и особенностях погоды в субботу рассказал синоптик Михаил Леус в своем Instagram.

Приход циклона принесет в Петербург снежные метели, усиленный ветер и плотные облака. При этом столбик термометра будет варьироваться от -6 до -4 градусов. В области разница между температурами заметна больше — от минус 3 до минус 8 градусов. Порывы ветра могут достичь 11 м/с.

Сильных осадков в городе на протяжении дня не предвидится. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться, оставаясь ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу вынесло предупреждение о сильном ветре, который усилится до 17 м/с.

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