В полночь ветер в Петербурге усилится уже до 17 м/с

В полночь ветер в Петербурге усилится уже до 17 м/с
В полночь ветер в Петербурге усилится уже до 17 м/с. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ранний прогноз об усилении ветра до 15 м/с принял еще более серьезные обороты: порывы могут достигнуть еще большей скорости, а снег и гололед никуда не пропали.

С 4 на 5 февраля в полночь ветер местами может усилиться до 17 м/с. Такая обстановка продлится, предположительно, до 3 ночи. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу, основываясь на данных ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На дорогах Северной столицы будет встречаться гололедица, местами снежные заносы.

К утру погода должна стабилизироваться. Ночью температура воздуха опустится до -8 или -10 градусов, а днем столбик термометра установится в отметках от -4 до -6.

Горожанам и гостям Петербурга нужно быть внимательным и учесть изменение погодных условий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночные часы 5 февраля в некоторых районах Северной столицы ветер будет особенно капризным: его порывы превысят 10 м/с.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода порывы ветра ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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