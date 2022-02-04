Ночью 5 февраля в Петербурге холодный ветер со снегом усилится не стократно, но до 15 м/с

Ночью 5 февраля в Петербурге холодный ветер со снегом усилится не стократно, но до 15 м/с
Ночью 5 февраля в Петербурге холодный ветер со снегом усилится не стократно, но до 15 м/с. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Синоптики предупредили: в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. В ночь с 4 на 5 февраля местами порывы ветра могут усилится до 15 м/с.

В ночные часы 5 февраля, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в некоторых районах Санкт-Петербурга ветер будет особенно капризным: его порывы превысят 10 м/с. Кроме того, на дорогах местами будут наблюдаться снежные заносы и гололедица, что может создать опасную ситуацию на дорогах. Водителям и пешеходам необходимо быть крайне внимательными и осторожными. Об этом информирует Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербург.

Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от -10 до -8 градусов. Днем потеплеет на пару отметин: столбик термометра не должен опуститься ниже 6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет по благоустройству Петербурга услышал просьбы автомобилистов о сугробах на платных парковках города и инициативы Комитета по транспорту по решению данной проблемы. Будут предприняты соответствующие решения.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода ухудшение погодных условий ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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