Россиян предупредили о росте цен на продукты при скачке геополитики

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников допустил, что цены на овощи и фрукты в РФ могут вырасти при скачке рубля из-за геополитики.

При этом, по словам экономиста, резкого роста цен на продукты не будет. В среднем цены не должны сильно вырасти из-за усилий ЦБ по замедлению инфляции, а также из-за эффекта «высокой базы».

Однако не исключены разные сценарии развития событий.

«В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прошедшем году цены на продовольственные товары выросли во всем мире. Данные мировых аналитических агентств называют цифру в 28,1%.