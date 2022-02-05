Врач рассказал, как невакцинированным россиянам защититься от «омикрона»

Врач рассказал, как невакцинированным россиянам защититься от «омикрона»
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что невакцинированные от коронавируса россияне могут защититься от «омикрон»-штамма только посредством изоляции, так как маски и респираторы утратили свою эффективность.

«Для людей, которые неиммунизированы, жизнь становится сложнее и сложнее именно с точки зрения вирусологии. И вирус все равно их достанет», — приводит его слова «Лента.ру».

Эксперт считает, что непривитые пациенты продолжат умирать даже при заражении «омикроном», несмотря на то, что ему не свойственно тяжелое течение. Это объясняется тем, что у людей с нулевым иммунитетом к ковиду, новый вирус будет вести себя как уханьский штамм, вызывая воспаления, поражения легких и тромбозы.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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