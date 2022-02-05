В России на 15-25% вырастут цены на одежду и обувь

В России на 15-25% вырастут цены на одежду и обувь
Предприниматели уверены, что одновременное возращение торговых центров к работе позволит избежать скопления людей. Фото: pixabay.com

В России ожидается рост цен на одежду и обувь. По словам экспертов, он составит порядка 15-25%. Это связано с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, объясняет генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России — ред.) составил 15-25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25% и в массовом сегменте — на 10-15%… Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го», — приводит ее слова РИА «Новости».

При этом, как отмечает специалист, цены на одежду и обувь вырастут не только в нашей стране, но и во всем мире.

«Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — говорит Лебсак-Клейманс.

На подорожание одежды и обуви повлияли несколько факторов.

Во-первых, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет подорожание себестоимости товаров. Во-вторых, увеличение стоимости транспортировки — как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива.

Кроме того, есть и локальные факторы, влияющие на рост цен.

«К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. «Сползание вниз» обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен», — объясняет эксперт.

Она выделила и высокую инфляцию, которая в 2021 году уже повлияла на закупочные цены и, следовательно, влияет на розничные цены в ткущем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прошедшем году цены на продовольственные товары выросли во всем мире. Данные мировых аналитических агентств называют цифру в 28,1%. По информации от ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН основное подорожание коснулось сахара и растительных масел. Базовые группы сельхозпродуктов тоже значительно выросли в цене. Рост цен 2021 года стал самым большим за последнее время.

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