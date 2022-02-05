В Ленобласти еще 1 869 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 1 869 человек заразились коронавирусом
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1 869 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 125 058 случаев ковида. При этом выздоровели 103 877 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 21 780 случаев. На первом Москва — 22 444 случая. На третьем месте Московская область — 11 701.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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