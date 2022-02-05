Ученые предупредили, что у коронавируса есть признаки похожие на болезнь Альцгеймера

Ученые предупредили, что у коронавируса есть признаки похожие на болезнь Альцгеймера. Фото: pixabay

Ученые предупредили, что у коронавируса есть признаки похожие на болезнь Альцгеймера. Фото: pixabay

Ученые Колумбийского университета в США выяснили, что в случае тяжелого течения болезни коронавируса могут появится признаки, присущи болезни Альцгеймера.

Исследования медиков показали, что в тяжелых случаях каналы мозга, отвечающие за скопления белка в нейрофибриллярные клубки, могут повредиться. Об этом сообщает журнал Alsheimer’s and Dementia.

Американские специалисты исследовали мозг людей, которые скончались из-за коронавируса. В результате были обнаружены те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.

Эксперты предупреждают, что в мозгу было зафиксирован высокий уровень амилоидных белков. Они также характерны для болезни Альцгеймера. По мнению врачей, этим объясняется ощущение «тумана в голове» у заболевших коронавирусом. Таким образом, очень вероятно, что заражение коронавирусом в перспективе может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коронавирус вызывает множество смертельно опасных последствий, среди которых сгущение крови, по мнению гематолога.