Ученые предупредили, что у коронавируса есть признаки похожие на болезнь Альцгеймера

Ученые Колумбийского университета в США выяснили, что в случае тяжелого течения болезни коронавируса могут появится признаки, присущи болезни Альцгеймера.
Исследования медиков показали, что в тяжелых случаях каналы мозга, отвечающие за скопления белка в нейрофибриллярные клубки, могут повредиться. Об этом сообщает журнал Alsheimer’s and Dementia.
Американские специалисты исследовали мозг людей, которые скончались из-за коронавируса. В результате были обнаружены те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.
Эксперты предупреждают, что в мозгу было зафиксирован высокий уровень амилоидных белков. Они также характерны для болезни Альцгеймера. По мнению врачей, этим объясняется ощущение «тумана в голове» у заболевших коронавирусом. Таким образом, очень вероятно, что заражение коронавирусом в перспективе может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что коронавирус вызывает множество смертельно опасных последствий, среди которых сгущение крови, по мнению гематолога.