В России билеты в кино стали дороже несмотря на долгое сопротивление

По итогам января 2022 года средняя цена на билеты в кино России установила исторический рекорд. Расценки в среднем превысили 300 рублей.

Специалисты провели подсчеты и выяснили, что несмотря на то, что сфера кино в России долгое время давала отпор инфляции и не повышала цены на сеансы, сейчас тоже сдалась и подняла средние ценники. Так, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средняя цена билета в кино сейчас достигает 323,7 рублей. Рост ускоряется от года к году. Об этом пишет «Коммерсант».

Главной причиной подорожания билетов в киносетях считают антикоронавирусные меры, например, введение QR-кодов и ограничения по заполняемости залов. Именно поэтому отдельные кинотеатры, долгое время сдерживающие рост цен, больше не готовы продолжать делать это.

Представитель «Бюллетень кинопрокатчика» поделился, по сравнению с январем 2021 года средняя цена билета в кино выросла на 13,2%. В то время она составляла 285,9 рублей.

Главный редактор «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев заявил, что на протяжении нескольких лет рост цен на билеты не реагировал на инфляцию так остро, как в последние месяцы. Издержки кинотеатров резко выросли, отметил эксперт. Они вынуждены увеличивать заработную плату сотрудникам для выдержки конкуренции с другими отраслями. Также сыграло свою роль подорожание оборудования для кинопроката из-за падения курса рубля.

По мнению директора по маркетингу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Сергея Кузнецова, инфляция влияет на сферу кинотеатров в России не так сильно, как ограничения против COVID-19. Эксперт отметил, что в «Синема парк» и «Формуле кино» рост цен в январе составил 9%. В кино наблюдается дефицит персонала, рост зарплат и увеличение сервисных расходов, что также влияет на цены.

Гендиректор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин подчеркнул, что у кинотеатров просто не осталось выбора, поэтому они подняли расценки на билеты. По его словам, увеличиваются также коммунальные платежи, сырье для кинобара. Однако также было отмечено, что цены на аренду пока не поднимают.

Россияне уже преодолели психологическую отметку в 300, заметил Нечаев. По его прогнозам, ниже этой суммы уже не стоит ожидать понижения цены в ближайшем будущем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с коллективным обращением против QR-кодов и новых ограничений для детей в Петербурге выступили сеть кинотеатров «Мираж Синема» совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров.