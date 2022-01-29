Кинотеатры Петербурга выразили недовольство касательно новых ограничений для детей

С коллективным обращением против QR-кодов и новых ограничений для детей выступили сеть кинотеатров «Мираж Синема» совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров.

По мнению недовольных организаций новые ограничения «социально опасные». Открытое письмо опубликовано на сайте кинотеатра «Мираж Синема». Отмечается, что новые меры распространились на учреждения культуры, но при этом несовершеннолетние продолжают ходить в учебные заведения и кафе.

Уже в 2021 году в первую очередь проверка QR-кодов ввелась в театрах, музеях и кинотеатрах. Спустя какое-то время правило коснулось и заведений общественного питания.

По мнению авторов заявления, новые меры ограничивают петербуржцев в культурном развитии и совместном проведении семейного досуга. Кинотеатр приводит жалобы своих посетителей в социальных сетях. Кроме того, утверждается, что некоторые из членов семьи не может пройти вакцинацию по объективным причинам.

Кинотеатры не против вакцинации, но против того, что их сфера страдает от новых мер больше всех остальных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кинотеатры, как и многие другие сферы, потерпели заметные изменения в ходе пандемии. Кое-что уже не будет как раньше даже после пандемии.