Европейские хранилища газа опустели на 85 процентов закачанного летом топлива

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) опустели уже на 85% от объема топлива, закачанного летом.

Об этом стало известно 5 февраля. Соответствующие показатели зафиксированы на начало февраля. В своих расчетах «Газпром» ориентируется на данные Gas Infrastructure Europe.

Как сообщили в «Газпроме», сейчас в ПХГ газа меньше на 27%, или на 13,4 млрд куб. м, чем в первых числах февраля прошлого года.

Аналогичная ситуация наблюдается и в украинских ПХГ. В них запасы газа уменьшились до 11,2 млрд куб. м. Это на 46,5% ниже показателя 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфере. Предполагается, что этот пакет мер будет частью более масштабных рычагов давления. Новый пакет санкций может получить название «газового».