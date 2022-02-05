В донорскую субботу петербуржцы сдали более 200 литров крови

К донации на Городской станции переливания крови допустили 467 человек. Фото: скриншот "СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови»"/ "ВКонтакте"

К донации на Городской станции переливания крови допустили 467 человек. Фото: скриншот "СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови»"/ "ВКонтакте"

В первый выходной февраля Северной столице прошла очередная акция «донорская суббота». Горожане сдали более 200 литров крови.

Всего за субботу желание сдать кровь изъявили 560 человек. К донации персонал допустил 467 из них. В результате удалось заготовить 210 литров донорской крови

«Дорогие доноры, вы герои! Спасибо вам большое за терпение, силы и улыбки», — сообщили на официальной странице Городской станции переливания крови в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одним из медицинских учреждений, где наиболее сильно нуждаются в крови доноров, является Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова на проспекте Луначарского. В больнице остро нуждаются во всех группах крови.