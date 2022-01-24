«Фонд доноров» кинул кличь о нехватке донорской крови в некоторых медучреждениях Петербурга

Одним из медицинских учреждений, где наиболее сильно нуждаются в крови доноров, является Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова на проспекте Луначарского. В больнице остро нуждаются во всех группах крови.

Некоторым медучреждениям Санкт-Петербурга не хватает донорской крови. В воскресенье, 23 января, и в понедельник, 24 января, на странице «Фонд доноров» во «ВКонтакте» появился список, так называемых, «донорских светофоров», которые показывают где и каких групп крови не хватает.

Среди заведений, нуждающихся в крови разных групп: Первый мед на улице Льва Толстого, 19к53, Городская больница № 26 на улице Костюшко, 2, Центр крови Ленинградской области на Луначарского, 45к2, Городская больница Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте, 1, а также станция переливания крови НМИЦ им. В. А. Алмазова на Аккуратова, 2.

Также сегодня список дополнился такими заведениями как: Мариинская больница в Центральном районе, Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы, Городской клинический онкологический диспансер, Кировский район, Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, отделение переливания крови центральный район и Городская больница №15, Красносельский район.

Отмечается, что донором может стать любой дееспособный гражданин, но при этом ему должно быть больше 18 лет, и весить он должен около 50 кг или более. Перед донацией необходимо легко позавтракать, а в медучреждении при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца января часть пенсионеров получит более 1 000 рублей, приуроченные к знакам почетного донора РФ или СССР.