Каждый получит по 10 000 рублей: пенсионеров ждет новая выплата

Выплатить средства могут по итогам первого квартала года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Выплатить средства могут по итогам первого квартала года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В России одобрили новую разовую выплату для пожилых граждан. Пенсионерам могут выдать по 5-10 тысяч рублей уже по итогам первого квартала 2022 года.

По словам завкафедрой кафедрой рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова, проведенная индексация на 8,6% лишь формально покрыла увеличившиеся расходы пенсионеров. Эта прибавка особо не улучшила положение пожилых.

Экономист считает, что повышение размера пенсий на 8,6% оставило властям некий «зазор», который они смогут в дальнейшем использовать для маневров. Об этом пишет «МК».

Ордов отметил, что уровень инфляции только растет, из-за чего чиновники будут вынуждены вновь начать раздавать деньги. Это должна быть новая единовременная выплата от 5 до 10 тысяч рублей. Выплатить средства могут по итогам первого квартала года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы семь видов льгот для российских пенсионеров в 2022 году.