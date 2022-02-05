Названы семь видов льгот для российских пенсионеров в 2022 году

Названы семь видов льгот для российских пенсионеров в 2022 году
Российское законодательство предусматривает несколько видов льгот для пенсионеров. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российские пенсионеры – льготная категория граждан. Эксперт напомнил о семи льготах, полагающихся пожилым гражданам в 2022 году. Так, им компенсируют расходы, имеющие отношение к оформлению имущества.

Согласно нормам закона, пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество и земельный участок при его площади менее 6 соток. В зависимости от региона и марки автомобиля, пенсионеры могут быть освобождены и от налога на машину.

Как сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов, пожилые граждане также освобождены от уплаты комиссии за обслуживание карты и снятия средств через банкомат применительно к пенсионерам, получающим выплаты от государства на платежные средства «Мир».

Кроме того, теперь с пожилых граждан, получающих минимальную выплату от государства по старости, приставы не смогут взыскать долги в принудительном порядке.

С 2022 года появились льготы на капитальный ремонт. Право на них имеют все пенсионеры и инвалиды, причем с 70 лет взносы на капремонт снижают наполовину, а лиц старше 80 лет освобождают от уплаты совсем.

Пожилым гражданам, которым назначен минимальный размер выплат по старости, предоставляется скидка на лекарства в размере 50%. Инвалидам первой группы и неработающим инвалидам второй группы платить за лекарственные препараты и вовсе не придется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских пенсионеров предупредили о грядущем витке роста цен на продукты питания и жизненно важные товары, который обесценит их проиндексированные пенсионные выплаты.

Напомним, торговые сети ограничили наценку в 10%, но только на некоторые продукты. Первыми о снижении максимальной надбавки и закреплении ее на уровне, не превышающим 10%, сообщила пресс-служба торговой сети «Магнит». Цены будут отрегулированы на 200 наименований товаров 25 категорий. Тем не менее экономисты и простые потребители опасаются, что недостаток прибыли ретейлеры будут компенсировать увеличением цен на другие категории товаров, не входящие в базовый набор Росстата. А значит данные о реальном росте инфляции будут некорректными.

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