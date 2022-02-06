ПФР: многие россияне получат по 8200 рублей на карту в феврале

ПФР: многие россияне получат по 8200 рублей на карту в феврале
Средства сельским пенсионерам поступят уже в феврале. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде России назвали категорию граждан, которая получит фиксированную выплату в 8200 рублей в феврале. Это стало возможным благодаря индексации пенсионных выплат.

Повышенная фиксированная выплата положена пожилым россиянам, которые отработали от 30 лет в сельском хозяйстве. Размер выплаты увеличился после новой индексации на 8,6%. Теперь будут выплачивать по 8206 рублей в месяц.

На доплату к пенсии могут рассчитывать российские граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности.

Причем раньше было важно, чтобы человек продолжал жить в сельской местности, но сейчас это не имеет значения — выплаты будут поступать, даже если он переехал в город. Переехавшим пенсионерам, которых ранее лишили выплаты, уже пересчитали положенную сумму.

Средства сельским пенсионерам поступят уже в феврале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый получит по 10 000 рублей: пенсионеров ждет новая выплата.

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