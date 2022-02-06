В Марокко погиб мальчик, за спасением которого из колодца следил весь мир

В Марокко погиб мальчик, за спасением которого из колодца следил весь мир
Ребенок провалился в колодец глубиной около 32 метров пять дней назад. Фото: pixabay

Пятилетний мальчик Райян, который провел пять дней на дне 32-метрового колодца, не выжил.

В канцелярии короля Марокко Мохаммеда VI сообщили, что мальчик умер после того, как спасатели вытащили его на поверхность. Король лично выразил соболезнования родителям Райана. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу после извлечения из колодца ребенка передали медикам, которые дежурили на месте проведения операции. Спасенного мальчика увезли на скорой, но спасти его жизнь не удалось.

Ребенок провалился в колодец глубиной около 32 метров пять дней назад. Операция по спасению продолжалась все эти дни. Спасатели не смогли быстро добраться до ребенка из-за небольшого диаметра колодца. Для извлечения мальчика задействовали экскаваторы, которые прорыли специальный подкоп.

В течение всей операции мальчику спускали еду и воду, а также кислород с помощью трубки, сообщает Al Jazeera.

Спасательная операция привлекла большое внимание СМИ со всего мира. Слова поддержки и соболезнования высказали власти Палестины и Израиля, а также король и премьер-министр Марокко. Кроме того, в социальных сетях миллионы людей разделили горе со всеми, кто пытался спасти мальчика и с его семьей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожарные спасли 15 человек во время квартирного пожара в Гатчинском районе.

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