Пенсионерам в РФ готовят продуктовые карты на 13 000 рублей

Если законопроект оперативно примут, то карты могут заработать уже с марта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Если законопроект оперативно примут, то карты могут заработать уже с марта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионерам с марта могут начать выдавать продуктовые карточки на сумму в 13 000 рублей. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Депутаты предлагают ввести в России банковские карты, с помощью которых граждане с низким уровнем доходов смогут купить продукты. Такие карты предлагается выдавать пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, пишет Primpress.

Согласно законопроекту, выдавать продуктовую карту будут всем, у кого уровень дохода ниже двух прожиточным минимумов. По замыслу депутатов, на карте будет лежать около 13 000 рублей, которые нужно будет потратить в течение месяца. Остатки по истечении срока будут «сгорать».

Для получения такой льготы нужно будет обратиться в соцзащиту. Если законопроект оперативно примут, то карты могут заработать уже с марта.

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