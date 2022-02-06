Пенсионерам в РФ готовят продуктовые карты на 13 000 рублей

Пенсионерам в РФ готовят продуктовые карты на 13 000 рублей
Если законопроект оперативно примут, то карты могут заработать уже с марта. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионерам с марта могут начать выдавать продуктовые карточки на сумму в 13 000 рублей. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.

Депутаты предлагают ввести в России банковские карты, с помощью которых граждане с низким уровнем доходов смогут купить продукты. Такие карты предлагается выдавать пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, пишет Primpress.

Согласно законопроекту, выдавать продуктовую карту будут всем, у кого уровень дохода ниже двух прожиточным минимумов. По замыслу депутатов, на карте будет лежать около 13 000 рублей, которые нужно будет потратить в течение месяца. Остатки по истечении срока будут «сгорать».

Для получения такой льготы нужно будет обратиться в соцзащиту. Если законопроект оперативно примут, то карты могут заработать уже с марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юрист рассказала, кто может получить налоговый вычет при покупке жилья.

Госдума законопроект пенсионеры продуктовые карточки продуктовые карты


 

Новости партнеров
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерам в РФ готовят продуктовые карты на 13 000 рублей
Фигурист Кондратюк укрепил лидерство России в командном турнире на Олимпиаде
В Марокко погиб мальчик, за спасением которого из колодца следил весь мир
ПФР: многие россияне получат по 8200 рублей на карту в феврале
В Великобритании назвали обманчивый симптом «омикрона»
Юрист рассказала, кто может получить налоговый вычет при покупке жилья
Россиянам в марте придут квитанции ЖКХ с неприятным сюрпризом
Диетолог перечислила «полезные» продукты, которые губят здоровье