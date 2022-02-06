Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 4,5 миллиона рублей

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 4,5 миллиона рублей
Мошенников разыскивают. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Сотрудники полиции Петербурга разыскивают мошенников, обманувших пожилую местную жительницу на крупную сумму.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, 66-летняя пенсионерка в пятницу пришла в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что с ноября по январь она перевела неизвестным более четырех с половиной миллионам рублей. Преступники убеждали ее, что средства будут инвестированы, а она с этого заработает.

В субботу полиция по результатам проверки возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино мошенник остановил лифт, чтобы украсть у застрявшей девушки телефон.

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