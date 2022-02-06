В Мурино мошенник остановил лифт, чтобы украсть у застрявшей девушки телефон

Застрявшая в лифте девушка уже знала о данной мошеннической схеме и оставила телефон при себе. Фото: pixabay

Застрявшая в лифте девушка уже знала о данной мошеннической схеме и оставила телефон при себе. Фото: pixabay

В Мурино росгвардейцы поймали мошенника, который устроил остановку лифта, чтобы завладеть телефоном застрявшей девушки.

Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел накануне днем в жилом комплексе на проспекте Авиаторов Балтики. Мужчина пробрался в шахту лифта и установил там ключ-«трещетку», с помощью которого остановил лифт, в котором находилась девушка.

Подозреваемый под видом работника аварийной службы немного отжал дверь и попросил у застрявшей ее телефон, якобы чтобы подсветить пространство фонариком и выяснить причину поломки механизма. Однако девушка уже знала о данной мошеннической схеме и оставила телефон при себе.

Работники охранной организации ЖК заметили, как неизвестный проник в шахту лифта, и нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину. Оказалось, что в этот день он пытался провернуть подобную схему и в другом ЖК в Мурино.

Задержанный в прошлом был судим по статье о наркотиках. Его доставили в полицию. Устройство для остановки лифта изъяли.

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