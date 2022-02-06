Петербургского педагога уволили из гимназии за чтение Хармса и Введенского

Сапрыкина отметила, что написала пост не из обиды или сгоряча. Фото: unsplash

Сапрыкина отметила, что написала пост не из обиды или сгоряча. Фото: unsplash

Учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину волили после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в конце декабря директор гимназии 168 Центрального района Светлана Лебедева «приказала» педагогу уволиться. Ей объявили, что оба поэта «были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления»».

Молодая петербурженка также отметила, что аналогичного мнения в руководстве школы придерживаются и по поводу Осима Мандельштама и Льва Гумилева.

За отказ директор пообещала женщину снять с вакансии по статье «утрата доверия», добавила учительница. В результате Серафима Сапрыкина ушла из школы, но до сих пор не понимает, почему юным горожанам не позволяют изучать творчество известных литературных деятелей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу.