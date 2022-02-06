Петербургского педагога уволили из гимназии за чтение Хармса и Введенского

Петербургского педагога уволили из гимназии за чтение Хармса и Введенского
Сапрыкина отметила, что написала пост не из обиды или сгоряча. Фото: unsplash

Учительницу петербургской гимназии Серафиму Сапрыкину волили после урока, на котором она прочитала стихотворения репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом преподаватель рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в конце декабря директор гимназии 168 Центрального района Светлана Лебедева «приказала» педагогу уволиться. Ей объявили, что оба поэта «были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления»».

Молодая петербурженка также отметила, что аналогичного мнения в руководстве школы придерживаются и по поводу Осима Мандельштама и Льва Гумилева.

За отказ директор пообещала женщину снять с вакансии по статье «утрата доверия», добавила учительница. В результате Серафима Сапрыкина ушла из школы, но до сих пор не понимает, почему юным горожанам не позволяют изучать творчество известных литературных деятелей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу.

новости СПб увольнение школа


 

Новости партнеров
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургского педагога уволили из гимназии за чтение Хармса и Введенского
«Эффект «омикрона»»: почему началось ослабление ...
Россия заняла третье место в медальном зачете после второго дня Игр в Пекине
В России с ноября втрое вырос спрос на открытие банковских депозитов
Хирург рассказала, кому удалять родинки противопоказано
В составе российской команды по фигурному катанию на турнире 7 февраля не ...
Финансист назвал способ выгодной покупки валюты в России
Врач предупредил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при коронавирусе