Учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля 2022 года. Фото: pixabay

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля 2022 года. Фото: pixabay

Мужчина совершил еще одно преступления против половой неприкосновенности.

Прокуратура Санкт-Петербурга выяснила шокирующие подробности уголовного дела, возбужденного в отношении учителя по биологии. В ведомстве рассказали, что мужчину, ранее судимого за домогательства к детям, без проблем приняли на работу в школу.

Известно, что злоумышленник предоставил при устройстве на работу поддельную справку об отсутствии судимости. В отношении учителя возбудили еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Напоминаем, что мужчину заключили под стражу до 7 февраля 2022 года. Его обвинили в развратных действиях. Учитель признает свою вину и раскаивается.

По предварительным данным, жертвами педофила стали два ребенка. Он заводил одного мальчика в лабораторию, где просил его раздеться. После этого снимал с себя одежду и терся о школьника. При этом он не только прикасался к ребенку, но и удовлетворял себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1.