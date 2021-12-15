Учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу

Учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу
Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля 2022 года. Фото: pixabay

Мужчина совершил еще одно преступления против половой неприкосновенности.

Прокуратура Санкт-Петербурга выяснила шокирующие подробности уголовного дела, возбужденного в отношении учителя по биологии. В ведомстве рассказали, что мужчину, ранее судимого за домогательства к детям, без проблем приняли на работу в школу.

Известно, что злоумышленник предоставил при устройстве на работу поддельную справку об отсутствии судимости. В отношении учителя возбудили еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Напоминаем, что мужчину заключили под стражу до 7 февраля 2022 года. Его обвинили в развратных действиях. Учитель признает свою вину и раскаивается.

По предварительным данным, жертвами педофила стали два ребенка. Он заводил одного мальчика в лабораторию, где просил его раздеться. После этого снимал с себя одежду и терся о школьника. При этом он не только прикасался к ребенку, но и удовлетворял себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1.

домогательства новости СПб учитель школа


 

Новости партнеров
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Учителя биологии, судимого за домогательства к детям, приняли на работу в школу
В Петербурге выбрали проект новой набережной Пьяной гавани
В Петербурге в два раза увеличилось количество детских елок
Путин, исполнивший мечту девочки из Петербурга, предложил ей повторить
В Центральном районе незаконно использовали восемь помещений
Удельному парку не вернут территорию, отведенную под скоростную магистраль
«Вам не стыдно?»: Петербуржцы возмущаются из-за слякоти на Васильевском острове
В Петербурге открыли новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия