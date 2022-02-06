В День памяти Ксении Петербургской митрополит Варсонофий провел в городе богослужение

Горожане приходили к храму, установленному в честь Ксении Петербургской, ещё накануне праздника. Фото: Pixabay

Горожане приходили к храму, установленному в честь Ксении Петербургской, ещё накануне праздника. Фото: Pixabay

В воскресенье, 6 февраля, в храме Смоленской иконы Божией матери на Васильевском острове состоялось праздничное богослужение по случаю Дня памяти святой Ксении Петербургской.

Службу проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Горожане шли к храму целыми семьями с детьми.

«Ксения Петербургская особенно почитаема в нашем городе», — сообщили в пресс-службе Смольного.

После богослужения прошло открытие и освящение Дома паломника на Камской улице, 20, который был восстановлен силами прихода храма Смоленской иконы Божией Матери.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рождество президент России Владимир Путин посетил храме в Ново-Огареве. На богослужении он был в одиночестве. Причиной этого стали меры безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.