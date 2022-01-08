Президент России на Рождество посетил богослужение в одиночестве

Президент России на Рождество посетил богослужение в одиночестве
Президент России на Рождество посетил богослужение в одиночестве. Фото: Кремль

На рождество президент России Владимир Путин посетил храме в Ново-Огареве. На богослужении он был в одиночестве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что Путин был в храме без других прихожан из-за коронавирусных мер безопасности в связи с пандемией. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Песков отметил, что с президентом России в храме были еще несколько священнослужителей. Причина отсутствия других прихожан, утверждает пресс-секретарь, одна, — эпидемиологические предосторожности.

В пятницу, 7 января, Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Он подчеркнул, что Рождество является одним из главных праздников у россиян и имеет особый нравственный смысл.

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