Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым.

По словам главы государства, Рождество является одним из главных праздников у россиян и имеет особый нравственный смысл. Он отметил, что этот праздник объединяет людей и наполняет сердца радостью и светлыми надеждами.

«С этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят огромный вклад в сбережение наследия страны, укрепление института семьи и воспитание молодежи.

Он пожелал православным христианам и тем, кто отмечает Рождество, здоровья и успехов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огареве.