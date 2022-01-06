Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огареве

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в храм Спаса Нерукотворного Образа. Это домовая церковь в его подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщает ТАСС.

Сообщается, что каменная церковь была возведена в 1765 году. Потом последовали ряд перестроек, в 1932 году ее приспособили под жилое помещение.

В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции.

В ночь на 7 января верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Праздник, согласно учению церкви, символизирует примирение человека с Богом. Напомним, что на государственном уровне празднование Рождества в ночь на 7 января вернули в 1991 году. Дело в том, что в 1920-х в Советском Союзе религиозные торжества искоренялись. В 1935-м рождественские традиции были восстановлены как часть празднования Нового года. Перед Рождеством верующие люди соблюдают строгий сорокадневный пост, который длится шесть недель в период с 28 ноября по 6 января включительно. В сочельник готовят традиционное блюдо из вареной пшеницы или риса с медом, которое называется сочиво. От другой пищи воздерживаются до первой звезды. В канун праздника в церквях служат вечерюю службу, после следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин на рождество планирует посетить один из храмов.