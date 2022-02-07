Уже в марте: пенсионеров в РФ ждет еще одна индексация на 8,6%

Пожилых граждан в России ждет новая индексация пенсий на 8,6%. Прибавку пенсионеры могут получить уже в следующем месяце.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что выплаты проиндексируют россиянам, получающим пенсию по линии Минобороны и правоохранительных ведомств. Они могут рассчитывать на увеличение выплат в марте. Об этом пишет Primpress.

Страховые пенсии проиндексировали на 8,6% с февраля, пенсионерам уже начали поступать выплаты в увеличенном размере. Однако выплаты военных пенсионеров так и не выросли. По словам эксперта, это связано с тем, что для них еще не успели принять закон.

Законопроект об индексации пенсий для военных должны одобрить в Совфеде, после чего он будет подписан президентом. Индексацию планируют провести задним числом, с 1 января.

«Но прибавку пенсионеры получат, скорее всего, уже с новыми пенсиями в марте. Зато с доплатой за два месяца», – добавил Власов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объявили о разовой выплате в 6 тысяч с апреля.