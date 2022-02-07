Пожару на Выборгской набережной присвоили номер 1 БИС

В понедельник утром на Выборгской набережной загорелось производственное здание. Пожарные тушат огонь по повышенному рангу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пожарных к дому №55, корпус 1 по Выборгской набережной вызвали сегодня в 9:19. Загорелось четырехэтажное производственное здание. Очаг возгорания находится на первом этаже. Площадь пожара уточняется.

В 9:30 спасатели подали дополнительный номер 1 БИС. На борьбу с огнем направили 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что были слышны взрывы: 30 спасателей тушили автомастерскую на Гранитной.