Пожару на Выборгской набережной присвоили номер 1 БИС

Пожару на Выборгской набережной присвоили номер 1 БИС
Пожару присвоили повышенный номер. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В понедельник утром на Выборгской набережной загорелось производственное здание. Пожарные тушат огонь по повышенному рангу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пожарных к дому №55, корпус 1 по Выборгской набережной вызвали сегодня в 9:19. Загорелось четырехэтажное производственное здание. Очаг возгорания находится на первом этаже. Площадь пожара уточняется.

В 9:30 спасатели подали дополнительный номер 1 БИС. На борьбу с огнем направили 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что были слышны взрывы: 30 спасателей тушили автомастерскую на Гранитной.

выборгская набережная новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожару на Выборгской набережной присвоили номер 1 БИС
Из банкетного зала в Петербурге эвакуировали 200 человек после сообщения о бомбе
Выстрел из газового пистолета от соседа сломал петербуржцу нос
Пьяная ссора братьев-близнецов в Петербурге закончилась резней
Инфекционист оценил точность экспресс-тестов на COVID-19
В понедельник жителям Петербурга пообещали снег и до +1 градуса
На дорогах Петербурга утром собрались 4-балльные пробки
Российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов