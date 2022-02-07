В разгар новой волны: Роспотребнадзор начал смягчать антиковидные меры

Пока в России идет рекордный рост заболеваемости COVID-19, Роспотребнадзор приступил к смягчению антиковидных мер. Контактирующим с заболевшими больше не придется соблюдать карантин, а пациентам, которые лечатся от ковида больше недели, разрешили не делать повторный тест.

Смягчение мер по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила тем, что вызвавший новую волну омикрон-штамм хоть и более заразен, но в большинстве случаев переносится он бессимптомно. Поэтому ряд ограничительных мер уже не имеет смысла.

Раньше человек, который контактировал с ковид-пациентом, должен был отсидеть на карантине не менее 14 дней. Нарушителям меры грозила административная, и в некоторых случаях даже уголовная ответственность. В январе срок карантина сократили до семи дней, а с 6 февраля его и вовсе отменили. Правда, для тех, кто общался с заболевшими до 6 февраля, недельная самоизоляция останется обязательной.

Следующее изменение: заболевшим пациентам будут закрывать больничный без повторного ПЦР-теста, если его лечение продолжалось больше недели. Речь идет о лечении как в стационарных, так и амбулаторных условиях. Однако если пациент захочет выписаться побыстрее, то провериться на коронавирус все же придется. Но не ранее чем через три дня после получения диагноза COVID-19 и положительного теста.

Согласно новому распоряжению Роспотребнадзора, после выздоровления или отсутствия симптомов болезни через семь дней человек сможет закрыть листок нетрудоспособности дистанционно, сдача ПЦР-теста при этом не потребуется. Если пациенту не станет лучше, то к нему домой направят врача, который продлит больничный.

Кроме того, участковый врач теперь сможет проверять амбулаторного пациента на ковид с помощью экспресс-теста. Если он окажется положительным, то заболевшего оставляют на больничном еще на неделю.

В Минздраве считают, что новые правила позволят снизить нагрузку на поликлиники и избавить врачей от необходимости приходить к пациентам с легкими симптомами. Благодаря этому медики смогут быстрее реагировать на вызовы к пациентам, которым действительно нужна их помощь. Возможность дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта.

Роспотребнадзор также отменил обязательное ношение перчаток. Меру убрали из перечня противоэпидемических мероприятий. Масочный режим и социальное дистанцирование по-прежнему нужно соблюдать, отменять их пока не собираются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инфекционист оценил точность экспресс-тестов на COVID-19.