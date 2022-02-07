Петербуржцев предупредили о симптомах коронавируса у детей

Петербуржцев предупредили о симптомах коронавируса у детей
Каждый десятый малыш переносит болезнь бессимптомно. Фото: Pixabay

В конце января заболеваемость среди детей заметно выросла. В Северной столице малыши стали заболевать в три раза чаще, если сравнивать с третьей неделей месяца. Только каждый десятый ребенок переносит вирус бессимптомно.

Доктора сообщают, главная опасность состоит в том, что отличить COVID от ОРВИ у ребенка очень трудно, так как клиническая картина довольно схожа. Родителям советуют смотреть на «красные флаги». Об этом сообщает РБК.

Незамедлительно отправиться на осмотр к врачу следует, если у малыша существует дыхательная недостаточность: одышка, учащенное дыхание, боль за грудиной.

Кроме этого, опасными являются симптомы обезвоживания: рвота, жидкий стул и неспособность маленького пациента пить. «Красными флагами» также назвали лихорадку, вызванную скачком температуры, судороги и изменение сознания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам биолога, коронавирус отнимает 10 лет жизни у непривитых.

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