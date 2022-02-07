В Невском районе очевидцы видели, как вспыхнул автомобиль

Пожар произошел у дома по улице Крыленко. Фото: "Яндекс панорамы"

Пожар произошел у дома по улице Крыленко. Фото: "Яндекс панорамы"

С огнем в Невском районе Петербурга боролись пятеро спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 7 февраля, что очевидцы пожара у дома №1 корпуса 1 по улице Крыленко вызвали пожарных в 12:38. В автомобиле марки «ВАЗ» сгорели сгораемые части.

Однако уже через 12 минут после вызова МЧСников с пожаром удалось справиться. В 12:50 возгорание ликвидировали.

На борьбу с пожаром в авто направили пять человек личного состава и одну единицу техники.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Маршала Захарова загорелась двухкомнатная квартира. Огонь охватил комнату, площадь которой десять квадратных метров.