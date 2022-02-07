Путин пожелал участницам теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 побед

Путин пожелал участницам теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 побед
Владимир Путин. Фото: скриншот мероприятия

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал всех участников теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022. Гостям же лидер РФ пожелал незабываемых впечатлений.

Глава государства желал спортсменкам успешных выступлений и заслуженных побед. Свое приветствие Путин направил участникам, организаторам и гостям VII Международного теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022.

Путин назвал состязания авторитетными. Он отметил, что на корте собираются сильнейшие и прославленные теннисистки из разных стран мира.

«Зрелищные, напряжённые поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине.

St.Petersburg Ladies Trophy 2022 Большой теннис новости СПб


 

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