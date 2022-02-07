Путин пожелал участницам теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022 побед

Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал всех участников теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022. Гостям же лидер РФ пожелал незабываемых впечатлений.
Глава государства желал спортсменкам успешных выступлений и заслуженных побед. Свое приветствие Путин направил участникам, организаторам и гостям VII Международного теннисного турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2022.
Путин назвал состязания авторитетными. Он отметил, что на корте собираются сильнейшие и прославленные теннисистки из разных стран мира.
«Зрелищные, напряжённые поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей», — говорится в сообщении.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине.