С 9 февраля обнуление для всех карт «Мир» по трем важным показателям

Обнуление затронет комиссий, которые банк взимает за определенные платежи и переводы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Обнуление затронет комиссий, которые банк взимает за определенные платежи и переводы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Информационное агентство PRIMPRESS сообщило об обнулении трех ключевых показателей. Изменения коснутся всех банковских карт «Мир». Для всех владельцев карт национальной платежной системы пройдет обнуление по трем пунктам.

Информация поступила из пресс-службы системы «Мир». Там уточнили, что обнуление затронет комиссии, которые банк взимает за определенные платежи и переводы. Некоторые из них с 9 февраля будут проводиться без переплат. Россиянам предлагают поскорее познакомиться с бонусным предложением и воспользоваться обнулением.

Услуги и платежи, за которые национальная платежная система «Мир» отменила комиссию:

Штрафы из ГИБДД. Оплатить их можно будет без переплат. Но действует этот бонус только при оплате штрафы в личном кабинете на портале или в мобильном приложении государственных услуг и только с банковской карточки системы «Мир»;

Выписка из ЕГРН. Если для покупки/продажи дома или квартиры потребуется заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, заплатить за ее можно будет через национальную платежную систему. Комиссия за это обнуляется, то есть переплачивать за услуги банка не придется;

Оплата госуслуг. Некоторые услуги, доступные на портале госуслуг или в мобильном приложении тоже лишатся комиссий банка. При помощи карты «Мир» оплатить многие услуги можно без переплат. Касается это и сайта мэрии Москвы. Mos.ru теперь тоже подключен к бонусной программе национальной платежной системы. Полный перечень услуг, на которые распространяется обнуление, можно посмотреть на портале госуслуг. Уточнить информацию можно и в банке, а также на сайте национальной платежной системы.

Представители системы «Мир» пояснили, что обнуление – временный бонус, который будет доступен всего несколько месяцев. За это время у россиян есть возможность оплатить многие платежи и услуги без комиссий и переплат.