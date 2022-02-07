Судебное заседание по делу книжного магазина в Доме Зингера перенесено

В знаменитом доме Зингера, в частности, располагается магазин "Дом Книги" и штаб-квартира "ВКонтакте". Фото: Google Maps

В знаменитом доме Зингера, в частности, располагается магазин "Дом Книги" и штаб-квартира "ВКонтакте". Фото: Google Maps

Заседание апелляционной инстанции по поводу Дома Зингера, которое должно было состояться 7 февраля, перенесли.

В электронной карточке дела отмечается, что новое заседание состоится 14 марта.

В марте прошлого года ЗАО «Зингер» подало иск к ООО «Книжный магазин № 1». По версии представителей «Альфа-Банка» (собственника ЗАО «Зингер»), контракты были заключены на невыгодных условиях.

В 1999 году петербургскую сеть выселили из Дома Зингера под предлогом ремонта. После ремонта исторические помещения занял коммерческий книжный. Сегодня город и владелец помещений «Альфа-банк» пытаются восстановить справедливость. Власти ждут окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из здания Зингера выселяют Книжный магазин №1.